Bejaarde dame slachtoffer van brutale zakkenrollers in Rosmalen

Omschrijving

Het gebeurde op woensdagochtend 6 juni tussen 09:00 en 09:30 uur in de Jumbo aan de Pastoor van Thiellaan in Rosmalen. De 81-jarige vrouw heeft niets in de gaten als haar portemonnee door de man op de beelden wordt gestolen. Bij de kassa komt ze er pas achter. Ze is behoorlijk geschrokken en heeft er ook nu nog last van dat ze slachtoffer is geworden van deze brutale zakkenrollers. Ze heeft slachtofferhulp gekregen.

De daders moeten gepakt worden. Als u ze (her)kent, laat het ons weten.