Chi sa qualche cosa in più sull'omicidio di Deme Lulaj?

Omschrijving

Si offre una ricompensa di 15.000 euro a chi possa fornire per il suggerimento per risolvere quest'indagine. Riteniamo che vi siano persone che hanno maggiori informazioni in materia. La polizia vorrebbe entrare in contatto con queste persone.

La vittima proveniva dal Kosovo

La vittima è il 58enne Deme Lulaj. L'uomo abitava a Winterswijk, ma era un albanese del Kosovo, della regione Deçan. La vittima faceva parte della comunità albanese. Le indagini della polizia hanno finora dimostrato che l'uomo, molto probabilmente, non è stato una vittima casuale. Si potrebbe trattare di una vendetta, il che significa che l'omicidio potrebbe essere una rappresaglia in una faida (di lunga durata).

Dov'è finita l'automobile?

Secondo i testimoni, l'autore del reato ha prima investito la vittima con la sua auto. Si tratta di una Volkswagen Golf con la targa tedesca BO-MD7777. Il parabrezza dell'automobile è stato danneggiato e probabilmente anche la ruota anteriore al lato del passeggero. La polizia non ha ancora ritrovato quest'autovettura.