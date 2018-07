Wer weiß mehr über den Mord an Deme Lulaj?

Laatste update: 10-07-2018 | 12:18 Zaaknummer: 2017501169-1 Datum delict: 29-10-2017 Plaats delict: Winterswijk

Die niederländische Polizei ermittelt schon seit einigen Monaten wegen des gewaltsamen Todes von Deme Lulaj. Der 58-jährige Mann ging an einem Sonntagnachmittag im Oktober vorigen Jahres in seinem Dorf Winterswijk, als er von hinten angefallen wurde. Schwer verletzt kam er in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Die deutsche Polizei konnte im November bereits einen Tatverdächtigen aus Bochum festnehmen. Das Ermittlungsteam aber, das wegen Mordes ermittelt, ist noch dringend auf der Suche nach mehr Informationen über die Sache.