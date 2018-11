Diefstal bij casino

Omschrijving

Nadat de man het geld uit de portemonnee heeft gehaald, stopt hij deze weer terug in haar jas. De vrouw, die op dat moment aan het spelen is op een fruitautomaat, merkt niets van de diefstal. Pas later merkt ze dat het geld uit haar portemonnee is weggenomen. De onbekende man en de diefstal zijn duidelijk vastgelegd door bewakingscamera’s.