Beeld en geluid: snelkraak bij telefoonwinkel

Laat het ons weten via het tipformulier.

Twee mannen weten met een kei de ruit in de slaan van de Telekombinatie aan de Langestraat in Amersfoort. Ondanks het geluids- en mistalarm weten ze zo'n 20 smartphones te stelen.

Omschrijving

Bekijk het filmpje op ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van de uitzending van 27 juni 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

BEWAKINGSBEELDEN

De inbraak vindt plaats in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 april. Op de bewakingsbeelden is te zien én te horen hoe ze zeven keer een kei tegen de ruit van de winkel aangooien. Dan kruipen ze door het gaat naar binnen. Meteen gaan het geluids- en mistalarm af. Met een breekijzer slaat één van de verdachten een aantal vitrines in en halen ze zo'n 20 iPhones en Samsung-toestellen eruit.

SIGNALEMENTEN

Verdachte 1

heeft een stevig postuur

droeg een donkere jas met capuchon

droeg een donkere trainingsbroek met rood/witte bies

had een beige bivakmuts op

had grijze handschoenen aan

Verdachte 2

heeft een slank postuur

droeg een grijze trui

had een zwarte capuchon

had een donkere bivakmuts op

had grijze handschoenen aan

Deze verdachte bezeerde zijn rechtervoet toen hij de ruit wilde intrappen. Wellicht is dat iemand opgevallen in de periode na de inbraak.