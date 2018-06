Politie zoekt overvallers cafe Admiraliteitsstraat

De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een café in de Admiraliteitsstraat in Rotterdam, op maandag 29 januari 2018. Die avond zijn medewerkers van het café nog aan het werk als twee in het zwart geklede mannen, bewapend met messen, komend uit de richting van de Admiraliteitskade, de zaak binnen rennen. Zij bedreigen de medewerkers en halen de kassa leeg, ze maken enkele honderden euro’s buit.

Omschrijving

Maar dat vinden ze niet genoeg. De medewerkers moeten ook hun portemonnee en andere persoonlijke eigendommen afgeven. Een paar minuten nadat ze zijn binnengekomen verlaten ze het café alweer.

Er zijn beelden van de overval gemaakt met verschillende camera’s. De mannen zijn zodanig vermomd dat herkenning lastig is. Opvallend is de broek met witte bies die een van de daders droeg en de tas die deze persoon bij zich had. Op de foto waar een van de daders in de deuropening staat, zijn een deel van zijn gezicht en zijn schoenen goed te zien.

Wie herkent, ondanks hun vermomming, deze overvallers. Heeft u informatie? Bel dan de politie via telefoonnummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan ook. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer: 0800-7000.