Bij inbraak keukenapparatuur gestolen

Omschrijving

Uit het bedrijf werd een grote steamer en keukenapparatuur gestolen. De gestolen goederen werden met behulp van een klein karretje naar de weg gebracht en in een busje geladen. De politie wil graag in contact komen met mensen die de inbrekers denken te herkennen of die weten waar zij verblijven. Als u meer informatie heeft over deze inbraak neem dan contact op met de politie.



De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad anoniem 0800 – 7000.