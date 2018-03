Aanhouding na inbraak kledingzaak

Omschrijving

Op zaterdag 27 januari 2018 rond 23.00 uur werd er ingebroken in het magazijn van kledingzaak. De bewakingscamera filmde twee personen die het magazijn binnen gingen. Beide verdachten stalen kleding en elektronica. Nadat beide dieven het pand hadden verlaten, kwam één van de verdachten even later terug en nam nog meer kleding mee. Een agent die de camerabeelden zag, herkende de 41-jarige. Bij toeval werd de 41-jarige op zondag 4 maart op heterdaad aangehouden op verdenking van het stelen van een tas. Hij is overgebracht naar het politiebureau en hier ingesloten. Uit het politieonderzoek werd de identiteit van de 2e inbreker niet bekend. Om hier toch achter te komen worden de videobeelden waar de verdachte op staat gepubliceerd.



De politie wil graag in contact komen met mensen die hem denken te herkennen of die weten waar hij verblijft. De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of, als u anoniem wilt blijven, 0800 – 7000.