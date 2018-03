Politie zoekt inbrekers bedrijf

De politie stelt een onderzoek in naar de inbraak in een bedrijf aan de Noorderstationsstraat in Groningen. Door de toegangsdeur te forceren konden de daders binnen komen.

Omschrijving

De inbraak vond plaats op zondagmorgen 14 januari omstreeks 09.00 uur. Met een breekijzer werd de toegangsdeur opengebroken en hierdoor gingen twee van de drie daders naar binnen. De derde verdachte bleef in een witte Seat op de uitkijk staan. Zijn identiteit is inmiddels bekend. Het pand werd doorzocht en goederen gestolen. Na de inbraak zijn de verdachten in de witte Seat weggereden. Politieonderzoek wees uit dat de Seat gestolen was. De politie wil graag weten wie de twee andere inbrekers zijn of waar zij verblijven.

Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die op zondagmorgen 14 januari 2018 de inbrekers in- of bij de Noorderstationsstraat (of ergens anders) hebben gezien of die weten wie dit zijn. Hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: