Pinnen met gestolen bankpas

Laatste update: 28-03-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018014415 Datum delict: 06-12-2017 Plaats delict: Nijmegen

Op woensdagmiddag 6 december pint een onbekende man grote bedragen bij een pinautomaat met een pinpas die niet van hem is maar van een 18-jarige inwoonster van Nijmegen. Het is onbekend hoe de man aan de pinpas is gekomen. De man staat duidelijk op de bewakingsbeelden van de pinautomaat.