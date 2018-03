Vrouw overvallen in haar woning

Op dat moment komt er een tweede man met een bivakmuts aanlopen. De vrouw krijgt een duw en de twee gaan de woning binnen, waarna ze de vrouw onder bedreiging van een vuurwapen, of iets dat daarop leek, om geld vroegen. Toen de vrouw aangaf geen geld in huis te hebben, werd de woning doorzocht en zijn de twee er met een aantal goederen vandoor gegaan met de auto van de bewoonster, een zwarte Mercedes. Dit was vermoedelijk rond 20.00 uur.

Vragen

De politie is op zoek naar getuigen die vrijdagavond iets hebben gehoord of gezien dat met deze woningoverval aan de Vinkenlaan te maken kan hebben. Het zou gaan om twee mannen van 1.70-175cm lang. De twee spraken onderling een buitenlandse taal, vermoedelijk Turks. Ze droegen beiden witte sneakers, een donkere joggingbroek en driekwart lange jassen waarvan er één legergroen van kleur was. Hebt u informatie over deze woningoverval, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.