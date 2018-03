Inbrekers stelen voor 10.000 euro uit parfumerie

Inbrekers maken in winkelcentrum Cityplaze een grote hoeveelheid flesjes parfum en andere cosmeticaproducten buit. De politie zoekt de nog onbekende verdachten en de gestolen spullen. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 7 maart 2018.

Het gebeurt in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december 2017. In winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein is het overdag gezellig druk, maar 's nachts ligt het er verlaten bij. Rond 03.00 uur die nacht verstoren inbrekers ruw de rust. Ze forceren de deur van de parfumerie en slaan in een paar minuten tijd hun slag. Ze richten een ravage aan en stelen voor 10.000 euro aan parfum.

Bewakingsbeeld

Op het beeld van de bewakingscameer is te zien hoe drie mannen parfum in grote tassen laden. Een vierde persoon blijft wachten op een scooter. Met tassen vol parfum en andere cosmeticaproducten gaan ze er snel vandoor. Ze laten een ravage achter, in de winkel maar ook buiten op de stoep liggen tientallen kapotte parfumflesjes.

Merken

Het gaat om allerlei merken zoals Guess, Bruno Banani, Armani, Paco Rabane, James Bond, Dior, maar ook dure crèmes van Biotherm en Clinique.

Signalementen

Verdachte 1:

had een donkere bivakmuts op

droeg een donkere jas met capuchon

had een strakke, donkere broek aan

droeg donkere schoenen.

Verdachte 2:

had een donkere bivakmuts op

droeg een zwart regenpak met reflecterende streep op de rug en onder op de broekspijpen

had rode handschoenen aan

droeg zwarte schoenen.

Verdachte 3:

had een donkere bivakmuts op

droeg een zwarte bodywarmer met een capuchon over het hoofd

had onder de bodywarmer een jas met blauwe mouwen aan

droeg een donkere broek.

De vierde verdachte blijft buiten wachten, van hem of haar is geen signalement.