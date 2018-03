Fraude door phishing Volendam

Omschrijving

Het slachtoffer volgde de instructies op en klikte op de link en vulde bepaalde gegevens in. Twee dagen later, op 27 oktober 2016, werd de man gebeld door zijn bank met de mededeling dat er in ongeveer een kwartier tijd maar liefst 17 keer geld was opgenomen van zijn rekening. De eerste 15 keer gebeurde dit bij een supermarkt aan de Wibautstraat in Amsterdam en daarna twee maal bij pinautomaten in Amsterdam. In totaal werd er bijna 4000 euro onrechtmatig opgenomen.