Insluiping verzorgingshuis Wormerveer

Op zondag 4 februari vond er een insluiping plaats in een woning van een 88-jarige vrouw in een verzorgingshuis aan de Warmoestraat in Wormerveer.

Omschrijving

Dit gebeurde even na 15.00 uur. De bewoonster lag op bed te rusten, toen ineens een onbekende man een jas over haar hoofd gooide. De verdachte liep naar een kast en pakte hieruit de kluis. Deze kluis was overigens verder leeg.

Op beelden is de man te zien wanneer hij het verzorgingshuis in loopt. Ongeveer twintig minuten later vertrok de man weer met de kluis op een boodschappentrolley die hij uit de badkamer van het slachtoffer gestolen.