Motorscooter kwijt na oplichting

Omschrijving

De man had zijn motorscooter via marktplaats te koop aangeboden. Een man reageerde op deze advertentie. Hij kwam de motorscooter bekijken, ging akkoord met de prijs en maakte in het bijzijn van de verkoper met zijn mobiele telefoon het bedrag van € 4850 over op de rekening van de verkoper. De verkoper maakte hier zelfs een screenshot van. Later bleek de 29-jarige man opgelicht te zijn toen bleek dat het geld niet binnen kwam op zijn rekening.

De motorscooter is dezelfde dag bij een supermarkt op de Johanna Naberstraat in Alkmaar overgeschreven. Hiervan zijn beelden beschikbaar.