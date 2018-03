Overval snackbar en supermarkt

Enkele weken later, op maandag 11 december 2017, werd een supermarkt aan de Twijver in Venhuizen rond 19.45 uur overvallen. Deze overval werd ook gepleegd door twee mannen. Op dat moment, waren er twee medewerkers in de winkel. De medewerkers werden, onder bedreiging van een vuurwapen, gedwongen om de kluis en daarna de kassa te openen. Nadat de overvallers geld hadden buitgemaakt, ging het tweetal er over de Twijver vandoor in de richting van het Westeinde en de Tuinstraat.

Vragen

Er wordt onderzocht of er tussen de beide overvallen een link is. De politie wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben over deze overvallen. Heeft u bijvoorbeeld de daders op hun vlucht gezien? Heeft u in de dagen voorafgaand aan beide overvallen mannen zien rondhangen op de Broekerhavenweg of Twijver? Of is het u opgevallen dat iemand plotseling in het bezit is van een grote hoeveelheid geld of opvallende uitgaven doet? Neem dan contact op met de politie op de bekende nummers. Anoniem melden kan ook.