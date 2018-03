Pinnen na babbeltruc

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op donderdag 26 januari werd in de middag een 86-jarige inwoner van Zaandam de dupe van een babbeltruc.

Omschrijving

Een vrouw kwam met een smoes de woning binnen en wist de bankpas van de bewoner te verruilen met een andere. Even later werd er op het Waterlandplein in Amsterdam € 1.000,-- euro opgenomen van de rekening van het slachtoffer.