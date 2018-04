Overval Blokker Weimarstraat Den Haag

Signalement De verdachte heeft onder zijn linker oog een tatoeage in de vorm van een kruisje of een traan. Op de camerabeelden is dit opvallende detail van zijn signalement niet zichtbaar.

De verdachte liep rond 17.40 uur de zaak binnen, ging netjes in de rij staan en wachtte tot hij aan de beurt was. Op dat moment bedreigde hij de medewerkster met een vuurwapen en eiste hij geld. Doordat de medewerkster haar leidinggevende waarschuwde en het de overvaller te lang duurde, ging hij er zonder buit vandoor.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Spreekt u liever met iemand van het Team Criminele Inlichtingen, dan kunt u bellen met het nummer 079-3458999.