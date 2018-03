Babbeltrucs Wassenaar

Laat het ons weten via het tipformulier.

Eind juni werden twee babbeltrucs gepleegd bij supermarkten aan de Luifelbaan en het Stadhoudersplein in Wassenaar. De verdachten keken tijdens het pinnen bij de kassa de pincodes van de slachtoffers af. Kort daarna leidden ze hen met een babbeltruc af, waarna hun pinpassen werden gestolen.

Omschrijving

Op de camerabeelden zijn twee verdachten te zien die in beide zaken de slachtoffers bij de kassa in de gaten hielden en later afleidden. Met de gestolen passen werd voor ruim 2400 euro gepind.