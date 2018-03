Woninginbraak Herenweg Wassenaar

Op zaterdag 27 januari werd rond 19.10 uur ingebroken in een woning aan de Herenweg in Wassenaar. De verdachten zijn gefilmd door de bewakingscamera bij de woning.

De bewoner was die avond niet thuis en zag op zijn telefoon via het camerasysteem dat er inbrekers in zijn huis waren. Op de camerabeelden zijn de twee verdachten te zien terwijl zij de woning doorzoeken. Uiteindelijk namen zijn ook het camerasysteem mee waar de beelden mee zijn opgenomen.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook tippen via Whatsapp 06-17214856.