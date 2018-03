Wie herkent deze inbrekers Bospolderstraat Rotterdam

Omschrijving

Op de camerabeelden is te zien dat op2 augustus 2017 tussen 6 uur en 7 uur in de ochtend 4 mannen uit de achterdeur van de woning komen. Zij zijn binnengekomen via de voorzijde van de woning. 1 verdachte heeft een smart tv onder zijn arm en kijkt een paar keer om zich heen. De andere verdachten dragen allen een tas. Ze lopen via het binnenterrein waar ook auto’s geparkeerd staan in de richting van de Puntstraat en verdwijnen dan uit het zicht van de camera. In het onderzoek is inmiddels 1 verdachte gehoord. Het gaat om een 25 jarige man uit Rotterdam. We zijn nog op zoek naar de drie anderen en kunnen daarbij uw hulp gebruiken.



Signalementen:



Verdachte 2

Een blanke man, normaal postuur met een zwarte pet, een zwarte korte jas en een zwarte rugzak op zijn rug, blauwe spijkerbroek en witte schoenen. Hij draagt in zijn rechter hand ook nog iets, vermoedelijk een tas.



Verdachte 3

Deze man is wat langer is dan verdachte 1 en 2. Hij is getint, heeft een normaal postuur, is volledig in het zwart gekleed en trekt zijn capuchon over zijn hoofd. Hij droeg rode gymschoenen en heeft een zwarte rugzak met blauwe hensels in zijn rechterhand.



Verdachte 4

Dit is een blanke man, normaal postuur, draagt donkere kleding met over zijn hoofd een capuchon en hij droeg donkere handschoenen. Hij kijkt meerdere keren om zich het en loopt voor de geparkeerde auto's langs met een groot plat tv scherm onder zijn linker arm.