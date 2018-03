Overval op tankstation

Omschrijving

Op donderdag 11 januari 2018 rond 19.20 uur kwam er een man het tankstation binnen lopen en vroeg de shopmedewerkster om een pakje sigaretten Ze legde de sigaretten op het plateau. Hierop trok de overvaller een pistool, richtte dit op de medewerkster en eiste geld. Nadat hij zijn buit binnen had rende de overvaller weg de Sint Josephstraat in en liep langs de wasstraat in de richting van de Europalaan. Waar hij daarna is gebleven is onbekend. De overvaller staat op de beelden van de beveiligingscamera. Onze vraag is simpel; wie (her)kent deze man?