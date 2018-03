Serie overvallen in Roosendaal en Breda

Laatste update: 05-03-2018 | 19:44 Zaaknummer: 2017303777 Datum delict: 18-12-2017 Plaats delict: Roosendaal, Breda

Wij zijn op zoek naar een serie-overvaller die in december vier keer toe heeft geslagen in Roosendaal en één keer in Breda.