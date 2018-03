Henk Baum doodgeschoten

De 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode werd op donderdagmiddag 22 maart doodgeschoten in zijn auto, onder het viaduct langs de Rijksweg in Schaijk. We komen graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord, dat kan helpen om erachter te komen wat hier precies is gebeurd.

Was u in de buurt van dat viaduct, reed, fietste, of liep u daar en herinnert u zich nu iets? Geef het door, elk beetje informatie kan helpen in het onderzoek.

Langs de plek waar Henk Baum is doodgeschoten komt veel verkeer, dus de kans is groot dat iemand iets is opgevallen. Het slachtoffer reed in een lichtgrijze Porsche Panamera, een vrij opvallende auto.

Zo is er in de buurt een blauwe Ford Fiësta gevonden die mogelijk door de dader, of daders is gebruikt. Dit kan dus een belangrijk spoor zijn. Zegt deze auto u iets?

Vragen

De blauwe Ford Fiësta stond op een onverharde weg die in het verlengde ligt van de Weversweg in Zeeland. We willen graag weten of er mensen zijn die de auto hier eerder hebben gezien. Of heeft u gezien wie de auto daar heeft geparkeerd of heeft u mensen in de buurt van de geparkeerde auto gezien? Laat het ons weten.

Langs de plek waar Baum is gevonden komt veel verkeer. Er zijn mogelijk automobilisten, fietsers, voetgangers of andere passanten die iets opvallends hebben gezien of mogelijk meer weten. Alle informatie is welkom.

Het kan zijn dat mensen rond de klok van 15.00 uur op de rijksweg opnames hebben gemaakt met bijvoorbeeld een dashcam. We verzoeken deze mensen om de beelden met ons te delen.