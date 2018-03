Pinnen met gestolen pinpas

Omschrijving

Op 14 december 2017 om ongeveer 10.10 uur werd er een zakkenrollerij gepleegd op de Markt in Valkenswaard. Hierbij werd een pinpas gestolen waarmee de 77-jarige benadeelde kort tevoren had gepind. Even later werd er meerdere keren geld opgenomen met de gestolen bankpas bij een andere bank in Valkenswaard. We tonen beelden van beide banken waarop de verdachten zijn te zien. Wie herkent deze personen en zet ons op het goede spoor?