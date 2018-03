Ramkraak belwinkel in Opsporing Verzocht

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van donderdag 31 augustus op vrijdag 1 september jl. heeft in Roermond een ramkraak op een belwinkel plaatsgevonden.

Omschrijving

Twee mannen vernielden de pui van de winkel aan de Julianalaan. Ze gingen er vervolgens met een buit, bestaande o.a. uit smartphones, vandoor.

Van de ramkraak zijn bewakingsbeelden.

Wie kent de daders?

Wie kent de daders van deze ramkraak of heeft andere informatie.

Deze kan doorgegeven worden aan de opsporingstiplijn via 0800-6070. Ook is het mogelijk het digitale tipformulier in te vullen. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.