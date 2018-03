Verdachte overval zonnestudio Weert gezocht

Omschrijving

Maandagavond 11 september 2017 rond 19.10 uur vond er een overval plaats op een zonnestudio aan het Stationsplein in Weert. Op enkele foto’s van bewakingsbeelden is een onbekende man te zien die per fiets arriveert.

Vervolgens parkeert hij zijn fiets en gaat met een opvallende rugzak om zijn schouders de zonnestudio binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen moet het personeel de inhoud van de kassa afstaan aan de verdachte, die vervolgens weer per fiets verdwijnt. Bij de overval raakte niemand gewond. De recherche vraagt nu in het lopende onderzoek de hulp aan het publiek en deelt daarom bewakingsbeelden waarop de verdachte is te zien.

Signalement

Op bewakingsbeelden die de politie nu vrijgeeft is te zien dat de overvaller op de fiets komt. Hij is gekleed in donkere kleding en grijze schoenen met witte strepen. Daarnaast draagt de Engelssprekende man een rugzak. Alle tips die kunnen bijdragen aan het oplossen van deze zaak zijn welkom via 0900 - 88 44 of vul het digitale formulier in op deze website.

Overval opticien

De recherche onderzoekt of de verdachte van de gewapende overval in Weert mogelijk ook een opticienzaak in Eindhoven op woensdag 20 september 2017 heeft overvallen. Het signalement van de verdachte met de rugzak toont gelijkenis met de overval in Weert. Ook hiervan zijn bewakingsbeelden gedeeld met het publiek via het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant en ook Opsporing Verzocht (uitzending 10 oktober 2017) toonde de beelden waarop de verdachte (zie foto’s hieronder) goed is te zien.







Meer informatie over de overval op de opticien in Eindhoven is ook online terug te vinden op de website van de politie. Of herbekijk het item in de uitzending van Opsporing Verzocht.