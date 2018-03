Pinnen na verwisselen bankpas

Laat het ons weten via het tipformulier.

Ze verwisselde de bankpas van de 82- jarige vrouw met een andere. Vervolgens wordt met de bankpas van het slachtoffer € 1.000,-- opgenomen in het winkelcentrum Gibraltar te Zaandam.

Vragen

Wie herkent deze vrouw? Neem contact op met de politie via bijgaand tipformulier of via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.