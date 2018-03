Twee straatroven op nagenoeg dezelfde locatie

Omschrijving

Op zaterdag 20 januari rond 20.50 uur fietste een 21 jarige man over de Meerheuvelweg in de richting van Den Bosch. In het verlengde van die weg, nabij de brug over de A-59 zag hij twee mannen met bedekte gezichten die hem de weg blokkeerden. De mannen waren verschillend qua lengte. Het slachtoffer werd omver geduwd en kreeg een klap. Ook zette een van de daders een pistool tegen het hoofd van het slachtoffer en dreigde hem neer te schieten. Het slachtoffer gaf zijn portemonnee en pinpas af en werd gedwongen zijn pincode te vertellen. Zijn portemonnee kreeg hij terug zonder geld en zonder pinpas. Het slachtoffer is na de overval voor behandeling in het ziekenhuis geweest. Hij had zijn pas direct geblokkeerd en daardoor konden de daders geen geld pinnen. Maar ze staan wel op bewakingsbeelden.



Een dag later rond 18.55 uur wordt een echtpaar op de fiets op nagenoeg dezelfde locatie overvallen. Dit keer is er sprake van drie daders die iets over hun hoofd droegen. Deze drie mannen waren verschillend van lengte; één was klein, de tweede wat groter en de derde nog langer. Qua lengte dus duidelijk verschillend. Twee van deze personen hadden een vuurwapen en ze eisten geld. Herhaaldelijk dreigden de daders de beide slachtoffers dood te schieten. De daders spraken waarschijnlijk met een Arabisch accent.