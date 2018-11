Hilversummer slachtoffer van phishing

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de afleveringen van 28 november 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld en RTV NH tv-programma Bureau NH.

Helaas gebeurt het nog steeds dat mensen doorklikken op e-mailtjes van oplichters en dan hun pincode invullen. Deze zogenaamde phishingmails lijken als twee druppels water op e-mails van een echte bank. Door middel van zo'n mail kan een vrouw in deze zaak met gestolen bankgegevens een peperduur horloge aanschaffen.

Horloge

Met de pas van de Hilversummen verschijnt de vrouw bij een exclusieve juwelier in Amsterdam. Ze koopt een horloge ter waarde van 6900 euro, die ze afrekent met de bankpas van het slachtoffer.

Bitcoins

Ook wordt er met de pas van het slachtoffer voor 1200 euro aan bitcoins gekocht.

Signalement van de verdachte

De vrouw die de pas gebruikt bij de juwelier:

heeft een donkergetinte huidskleur

heeft een gezet postuur

heeft zwart haar dat ze droeg met een knot

droeg een zwart shirt

had een blauwe spijkerbroek aan met scheuren

had oorknopjes in en

had een zonnebril op met metalen montuur.

Opgepast

De e-mailtjes die oplichters versturen lijken ontzettend veel op echte e-mailtjes en de pagina's waar de linkjes naar toe leiden lijken ook erg op de echte website van de bank. Maar geen enkele bank zal per mail vragen om je pas op te sturen of om je pincode ergens in te vullen. Wees alert als je zo'n mailtje krijgt, gooi het weg en klik nergens op. Als je twijfelt of het echt of nep is, bel dan met je bank en vraag het na. Dit soort oplichters zijn vaak regionaal of zelfs landelijk actief. Dit keer komt het slachtoffer uit Hilversum, maar het overkomt mensen uit heel het land. Van de oplichters in deze zaak hebben we het vermoeden dat ze in onze regio actief zijn.