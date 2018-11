Boer in Werkhoven zwaar gedupeerd na drie branden

Op een boerderij in Werkhoven is voor de derde keer in korte tijd brand gesticht. De politie zoekt de nog onbekende verdachte of verdachten. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 14 november 2018. Al eerder besteedde het programma aandacht aan deze zaak. Dat was in de uitzending van 31 oktober.

Derde brand

Als de boer in de nacht van 10 op 11 november 2018 wakker wordt, ziet hij zijn gehele boerderij in vlammen opgaan. Hij verliest daarbij 30 koeien, 20 stieren en zijn waakhond. Het brand betekent waarschijnlijk het einde voor de boerderij. Op de boerderij werd al twee keer eerder brand gesticht. De dieren waren daarom tijdelijk ergens anders gestald. Ook was er extra beveiliging aangebracht op het terrein. Omdat het nu weer even rustig was, besloot de boer om de dieren weer terug te plaatsen en de beveiliging te verminderen. De volgende nacht werd weer brand gesticht.

Eerste brand

De eerste brand breekt uit op donderdag 25 oktober. De boer treft brandende hooibalen aan in de schuur. Hij haalt ze snel uit de stal met een shovel en redt daarmee het leven van zijn dieren. Er is geen schade aan de boerderij.

Tweede brand

Twee nachten later, in de vroege ochtend van 27 oktober, is er weer brand op de boerderij. Deze keer staat er een ander deel van de schuur in brand en is er wel schade: een deel van de loods gaat verloren en de verpakkingsmachines ter waarde van twee miljoen euro zijn niet meer bruikbaar. De machines zijn niet verzekerd. Ook gaan er deze keer wel een paar koeien dood door de brand.

Onderzoek

De politie is op dit moment nog druk bezig met het onderzoek. Ze zijn dringend opzoek naar getuigen van de branden. Ook spreken ze graag met mensen die meer kunnen vertellen over het motief van de vermoedelijke brandstichtingen.