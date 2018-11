Kogel door slaapkamerraam Daalwijk

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar een zaak waarbij een 23-jarige studente in haar slaapkamer is geschampt door een kogel. De vrouw raakte hierbij licht gewond.

Omschrijving

De vrouw zit op woensdagavond 21 november rond 21.00 uur op haar bed in haar slaapkamer op de achtste verdieping van een flat aan Daalwijk. Ze kijkt een tv-serie op haar laptop wanneer ze plotseling iets tegen haar hoofd voelt. Ze denkt aanvankelijk dat er misschien een lamp van het plafond is gevallen, maar wanneer zij bloed over haar hoofd voelt lopen en glasscherven ziet, slaat de paniek toe. Ze roept een huisgenoot en samen komen ze tot de conclusie dat er een kogel van buiten naar binnen is geschoten en dat de studente door de kogel geschampt is. De hulpdiensten worden gebeld en de vrouw is met een lichte verwonding naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het onderzoeksteam spreekt van een groot geluk dat de vrouw niet zwaargewond is geraakt of is overleden.

De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart om erachter te komen van welke locatie en door wie het schot gelost is. Het is mogelijk dat er vanaf de grond is geschoten, maar ook vanuit een auto of hoger gelegen locatie behoort tot mogelijkheden. Het lijkt er niet op dat er gericht is geschoten op de slaapkamer van de studente. Op dit moment is de schatting dat er vanaf ongeveer 285 meter is geschoten.

De Dolingadreef, Bernard Shawsingel en Alfred Döblinstraat zijn locaties waar vandaan geschoten zou kunnen zijn. Rechercheurs willen heel graag spreken met mensen die op woensdagavond 21 november rond 21.00 uur mogelijk iets gezien of gehoord hebben wat hiermee te maken kan hebben. Ook informatie over voertuigen, of personen die daar in de omgeving waren en bijvoorbeeld ruzie hadden, is belangrijk.

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.