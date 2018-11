Poging tot ontvoering Huigenbos

Verdachte aangehouden in onderzoek naar poging ontvoering De recherche heeft woensdagochtend 14 november een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een poging ontvoering aan het Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost. De verdachte werd aangehouden in een woning aan de Trompenburgstraat. Hij zit vast voor verhoor. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Omschrijving

Het slachtoffer verlaat die middag rond 15.00 uur de flat aan Huigenbos en loopt richting zijn auto, die geparkeerd staat bij de flat in de buurt van de kruising met de Abcouderweg. Als de man bij zijn auto komt, lopen meerdere onbekende mannen op hem af en vragen hem iets. Vrijwel direct daarna duwen de mannen het slachtoffer opeens in een blauwe bestelbus van het merk Citroën, type Jumper. Deze blauwe bestelbus staat direct naast de auto van het slachtoffer geparkeerd.

Er ontstaat vervolgens een worsteling tussen het slachtoffer en de mannen en op dat moment komen er toevallig twee surveillerende politieagenten langs. De mannen laten het slachtoffer hierop los en vluchten verschillende kanten op. Verschillende politie-eenheden zoeken in de omgeving naar de mannen, maar zij worden uiteindelijk niet meer aangetroffen.

De recherche heeft het sterke vermoeden dat de mannen het slachtoffer wilden ontvoeren. In het onderzoek is naar voren gekomen dat zij naast de blauwe Citroën Jumper ook gebruik hebben gemaakt van een zwarte Toyota Aygo. Ook is nu gebleken dat de voertuigen op 9 en 10 april 2018 in en/of in de directe omgeving van de Trompenburgstraat in Amsterdam zijn geweest. Het onderzoeksteam spreekt graag met getuigen die één en/of allebei deze voertuigen hebben gezien, eventueel in combinatie met personen. Daarnaast zoekt het team ook getuigen die de twee voertuigen op 9 en 10 april in en rondom de flat Huigenbos hebben zien staan, iets van de poging ontvoering hebben gezien of andere informatie hebben.