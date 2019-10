15.000 euro uitgeloofd voor gouden tip in zaak Don Vrijmoet Den Haag

Op woensdagmiddag 14 november werd in zijn woning aan het Rietveen het lichaam van de 53-jarige Donald (Don) Vrijmoet aangetroffen. Don was jarenlang dakloos, maar had het jaar daarvoor via de zorg een eigen appartement aan het Rietveen gekregen. Na onderzoek bleek dat Don door geweld om het leven was gekomen. De politie vroeg al eerder in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht uw hulp bij het oplossen van deze zaak. Het rechercheonderzoek is nog in volle gang. Door de hoofdofficier van justitie is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak

Omschrijving

Don Vrijmoet was behoorlijk vereenzaamd door een drugsverslaving en psychoses. Met familie en vrienden had hij eigenlijk geen contact meer. Zijn deur stond regelmatig open waardoor anderen zo bij hem naar binnen konden lopen. Ook kreeg Don regelmatig andere drugsgebruikers over de vloer. Of er door zijn drugsgebruik conflicten speelden of dat hij wellicht schulden, is onbekend. Het kan ook dat hij door zijn psychische problemen ruzie met iemand heeft gekregen. Als er mensen zijn die hierover meer informatie hebben dan hoort de recherche dat heel graag.

Onderzoek

De recherche vermoedt dat hij in zijn appartement aan het Rietveen met een steekwapen is aangevallen. Die steekwonden hebben tot zijn dood geleid. Uit bewakingsbeelden is bekend geworden dat hij 8 november 's middags om half drie nog leefde. Hij deed toen boodschappen aan de Stede vlakbij zijn huis. Daarna heeft hij vermoedelijk rond half 5 nog in het centrum van Den Haag gepind. Zes dagen later is zijn lichaam gevonden. Het exacte tijdstip van overlijden is onbekend, maar de recherche houdt er rekening mee dat hij al enkele dagen overleden was toen hij werd gevonden.