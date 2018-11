Inbrekers betrapt en gefilmd

Wanneer de bewoonster van een huis aan de Tramstraat op zondag 9 september 2018 thuiskomt, hoort ze vreemde mannenstemmen uit de woonkamer komen. Ze schrikt en vlucht, waarop direct drie inbrekers het hazenpad kiezen. Dankzij bewakingscamera’s in de woning zijn er beelden van hoe de drie mannen een half uur eerder, rond 19.10 uur, via de voordeur naar binnen komen. Twee minuten later gaan ze weer naar buiten en kort na 19.30 komen ze voor de tweede keer binnen.

Omschrijving

De man die als eerste binnenkwam heeft een donkere huidskleur en droeg een witte polo en een donkerkleurige broek die opgetrokken lijkt tot net onder de knie. Deze dader is tamelijk gezet en het was hem die avond niet gelukt zijn hele bilnaad in zijn broek te verbergen. De andere twee inbrekers zijn blank of licht getint. Beiden hadden in eerste instantie donkerkleurige kleding aan en een pet op. Toen het drietal voor de tweede keer het huis in ging, droeg de slankste van het stel een wit Adidas-trainingsjack.

Behalve wat geld dat ze hebben gevonden, maakten de inbrekers een aantal sieraden buit. Onder meer deze oorknoppen, armband en halskettingen namen ze mee (zie afbeelding).

Nadat de daders om ongeveer 19.40 uur de woning uit vluchtten, renden ze in de richting van het Dorpsplein en sloegen ze linksaf de Bergstraat in. De bewoonster heeft ze vervolgens zien rijden in een grijze auto, die via de Kerkstraat in de richting van de Banckertstraat reed.