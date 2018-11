Man ernstig mishandeld in woning Rosmalen

Wie kan ons meer vertellen over een zware mishandeling met ernstig letsel tot gevolg die op donderdag 11 oktober rond 20:00 uur heeft plaatsgevonden in het appartementencomplex aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen?

Omschrijving

Een 40-jarige man werd ernstig mishandeld in zijn appartement in Rosmalen. Rond 19.00 uur hoorde hij de bel van zijn intercom. Dit aanbellen herhaalde zich enkele keren. Rond 20:00 uur werd er aangebeld bij de voordeur van zijn appartement. De bewoner deed open en zette de deur op een kier. Hij zag een man voor de deur staan die een voorwerp in zijn rerechthand had. De bewoner vertrouwde het niet en wilde de voordeur sluiten. Dit mislukte, de deur werd open geduwd en de onbekende man kwam naar binnen. Het slachtoffer voelde direct pijn aan zijn hoofd, hij werd meerdere keren geslagen met een staaf/slagvoorwerp. Hierbij liep hij ernstige verwondingen op aan zijn hoofd. Omdat hij de slagen probeerde af te weren met zijn (linker) hand, liep hij ook daar verwondingen op. En dan vertrekt de belager. Het slachtoffer blijft hevig bloedend achter en belt voor hulp. Hij moest naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij een gescheurde oorschelp had, maar ook diverse botbreuken in het gezicht en verschillende kneuzingen/verwondingen aan het bovenlichaam.