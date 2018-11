Poging liquidatie op een vrouw in Best

Omschrijving

De vrouw liep aan de achterzijde van haar huis de straat op om de afvalcontainer buiten te zetten. Toen ze terug liep verscheen een donker geklede man die ook een helm droeg en door wie ze werd beschoten. Deze schutter liep daarna weg en stapte op een gereedstaande scooter of motor, bestuurd door een tweede persoon. Ook deze bestuurder was donker gekleed en droeg een helm. De verdachten gingen er daarna met hoge snelheid vandoor en van hen ontbreekt vooralsnog elk spoor.



Wij reconstrueren in Bureau Brabant wat er die ochtend gebeurde en tonen u bewakingsbeelden van het schietincident. We stellen u natuurlijk de vraag of u weet wie deze daders zijn. Maar we vragen ons ook hardop af of deze zaak mogelijk een verband heeft met andere geweldsincidenten in de regio Eindhoven in de afgelopen maanden.