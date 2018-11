Wie weet er meer over de moord op vier mannen in Enschede?

Omschrijving

De vier mannen zijn op 13 november omstreeks 15.00 uur levenloos aangetroffen in een winkelpand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.

Dezelfde dinsdagavond zijn twee mannen uit Enschede in de omgeving van Dordrecht aangehouden. Beiden zijn geen verdachten meer in dit onderzoek en inmiddels in vrijheid gesteld. Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar meer informatie over dit misdrijf.



Slachtoffers

De slachtoffers zijn:

Max Klaassen, 62 jaar uit Arnhem, is een handelaar in plantenvoeding.

Tuan Nguyen, 43 jaar uit Enschede, is de eigenaar van het bedrijfspand waarin een groothandel van tuinartikelen gevestigd was.

Artur Sargsyan, 34 uit Hengelo, was de vorige eigenaar van het pand. Hij heeft het pand in april 2018 verkocht aan slachtoffer Nguyen.

Het laatste slachtoffer is Mijkel Akfidan, 27 uit Hengelo. Hij is eigenaar van een restaurant in Hengelo. In de woning boven dit restaurant woont slachtoffer Sargsyan.



(Anoniem) contact met de politie

Heeft u meer informatie over dit misdrijf, dan kunt u altijd de politie bellen met tips via 0900-8844, 0800-7000 (Meld M) of de gratis opsporingslijn 0800-6070 . U kunt ook een tip digitaal achterlaten via het onderstaand tipformulier.

Het kan zijn dat u liever anoniem blijft. Dan kunt u contact leggen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit is een team dat extra discreet omgaat met tips en gewend is om contact te hebben met tipgevers in moordzaken. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia wordt niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. Het telefoonnummer is 079-3458999 (tussen 8.00 uur en 17.00 uur).

Mocht u bewakingsbeelden van de omgeving hebben, dan wordt u verzocht die met de politie te delen.