Zwaargewonde man (44) aangetroffen onder Bovenover-loopbrug Lelystad

Donderdagavond 4 oktober 2018 werd een zwaargewonde man aangetroffen onder de Bovenover-loopbrug in Lelystad. Hij was achtergelaten met een schedelbasisfractuur, breuken in zijn nek en oogkas, gebroken ribben en een geperforeerde long. Daarnaast was hij beroofd van zijn spullen.

Omschrijving

Door zijn letsel kan het slachtoffer zich niet meer herinneren wat er met hem is gebeurd. De politie komt daarom graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien.

Psychische problemen

Het slachtoffer, een 44-jarige Groninger, kampt met psychische problemen. Hij was die avond op doorreis naar Rotterdam. Op de straat Strand in Lelystad raakte hij vermoeid en nam plaats in een auto die niet was afgesloten. Toen de eigenaresse dat ontdekte, stuurde ze de man weg. Dat was vermoedelijk tussen 20.30 en 21.00 uur.

Gevonden rond 23.00 uur

De man wordt later die avond, rond 23.00 uur, gevonden door een bewoner van een woningcomplex aan de Bovenover.

Twee verdachten aangehouden

Maandag 12 november zijn er twee mensen aangehouden, echter ontkennen beide personen enige betrokkenheid.

Getuigenoproep

Inmiddels heeft iemand zich gemeld die getuige was van een ruzie tussen meerdere mensen op de brug. Maar de rechercheurs komen graag met iedereen in contact die het slachtoffer op Strand, de Bovenover of bij de Bovenover-loopbrug heeft gezien, mogelijk in gezelschap van andere mensen.

Signalement slachtoffer

Het slachtoffer is een blanke man van 44 jaar oud. Hij heeft een grijs ringbaardje en bruin, krullend haar. Hij droeg die dag een grijs T-shirt, een grijze broek en een blauw trainingsjack met rode en witte accenten.