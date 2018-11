Telefoons gekocht met vals geld Laatste update: 20-11-2018 | 10:08 Zaaknummer: 2018157843 Datum delict: 31-05-2018 Plaats delict: Utrecht en Nieuwegein Twee jongens kopen via Marktplaats telefoons en betalen die met valse biljetten van 50 euro. Drie slachtoffers uit Utrecht en Nieuwegein hebben aangifte gedaan van oplichting. De politie zoekt de verdachten. Van een van hen is nog niet bekend wie hij is. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd! Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Dankzij tips naar aanleiding van de publiciteit in de media over deze zaak is de identiteit van verdachte 2 inmiddels bekend, daarom is hij op de foto weer onherkenbaar gemaakt. Het gaat om een 18-jarige jongeman uit Utrecht. De recherche kan hem ieder moment arresteren. De identiteit van verdachte 1 is nog niet bekend. Tips over hem zijn nog steeds welkom!

Omschrijving Op 17 en 24 oktober 2018 besteedde RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld aandacht aan de zaak. Een man uit Nieuwegein biedt eind mei 2018 zijn Samsung S7 te koop aan op Marktplaats. Een jongen reageert per telefoon op de advertentie. Ze komen een prijs overeen en spreken af dat de jongen 's avonds langskomt om de telefoon op te halen. De jongen betaalt de telefoon met zes biljetten van 50 euro. Vals geld Als de Nieuwegeiner de volgende dag het geld op zijn rekening wil storten ontdekt hij dat de biljetten vals zijn. Hij probeert de jongen te bellen op het mobiele nummer dat hij van hem heeft, maar er wordt niet opgenomen. Camerabeelden De jongens zijn vastgelegd door een bewakingscamera in de straat van één van de slachtoffers. Waarschijnlijk zijn ze minderjarig. Daarom maakten we de jongens eerst onherkenbaar. Maar omdat hun identiteit niet bekend werd, maakten we ze later herkenbaar op de beelden. Signalementen De nog onbekende verdachte 1: lichtgetinte huidskleur

leeftijd16 tot 20 jaar

slank postuur

lengte circa 1,70 meter

kort, zwart haar met opgeschoren zijkanten

droeg een grijs petje

droeg een grijze trui met zwarte boorden

had een lichtblauwe schoudertas bij zich

De al bekende verdachte 2: lichtgetinte huidskleur

leeftijd 16 tot 20 jaar

slank postuur

lengte 1,70 meter

heeft kort, zwart haar met een slag

droeg een donkere jas met een wit logo

droeg een licht shirt met opdruk

droeg een zwart petje met grote witte letters

Vragen Weet u wie verdachte 1 is? Of heeft u een vermoeden? Bel dan met de gratis tiplijn van de politie: 0800 - 6070. Of bel gratis Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. U kunt uw tip ook met het formulier op deze pagina bij de politie melden.