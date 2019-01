Overval tankstation Zaandam

Omschrijving

Rond 19.50 uur stapte de overvaller de shop binnen en pakte een zak snoep. Na enige tijd liep de overvaller naar de toonbank en legde de zak snoep hierop. Vervolgens rommelde de overvaller een tijd in zijn broekzakken, zogenaamd op zoek naar geld. In plaats van geld, pakte de overvaller echter een mes uit één van zijn broekzakken en bedreigde hij hiermee de kassamedewerkster.

De overvaller gooide een plastic boodschappentas naar de medewerkster en legde haar op hier geld in te doen. De medewerker stopte in totaal ongeveer 400 euro in de boodschappentas. De overvaller liep, nadat hij de buit binnen had, weg. De medewerker gooide nog een bakje met kleingeld naar hem toe waarna zij de alarmknop indrukte.



De politie was binnen twee minuten ter plaatse, echter werd de overvaller niet meer aangetroffen.



Van de overvaller zijn beelden beschikbaar.

Het signalement;