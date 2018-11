Inbraken in tankstations en supermarkten

In West Brabant werd in de maanden juli, augustus en september op meerdere plekken ingebroken in tankstations en supermarkten. Vier keer bleef het bij een poging twee keer kwamen de inbrekers daadwerkelijk binnen.

Omschrijving

In Fijnaart werd op 8 juli, 10 juli en 7 september geprobeerd in te breken in de shop van een tankstation. Op 8 september lukte het bij een supermarkt. In Klundert werd op 10 juli geprobeerd in te breken bij een tijdschriftenwinkel. In Oud-Gastel werd op 20 augustus ingebroken bij een tankstation. Van alle inbraken zijn bewakingsbeelden.