Gewelddadige woningoverval Helmond Tournooistraat

Kijk even mee naar deze bewakingsbeelden waarop twee vluchtende overvallers te zien zijn. Ze hebben op dinsdag 25 september 's morgens tussen 7 en half 8 een Poolse man in zijn woning aan de Tournooistraat in Helmond overvallen en zwaar mishandeld. De overvallers spraken Pools.

Via een parkeerplaats achter de woning vluchten de daders naar de 3de Haagstraat en vervolgens de Rijpstraat in. Even later lopen ze via het onverharde pad naast de Goorloop evenwijdig met de Troelstrastraat. Verderop, richting de Mierloseweg verschijnt er weer een dader die verder loopt richting de Hortsedijk.

Gewapend met een mes en een schroevendraaier vroegen de overvallers om goud en geld. De buit: 850 euro en een gouden ketting met gouden (dubbelzijdige) hanger met een beeltenis van Maria. Misschien is deze te koop aangeboden of zegt het u iets.

Vragen

Herkent u de daders? Ze spraken Pools.

Heeft u informatie over de gouden, grofgeschakelde ketting met Maria-medaillon?

Én... we komen heel graag in contact met getuigen; op de beelden zien we mensen op straat als de overvallers langs komen. Wie zijn dit? Herkent u zichzelf, meld u zich dan, u kunt helpen in dit onderzoek!

Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of vul het tipformulier in.