Woninginbraak Purmerend

Omschrijving

Twee vrouwen komen die donderdagmiddag rond 15.35 uur aan de deur van een woning aan de Zambezilaan. Enkele ogenblikken later gaan zij weer. Maar rond 15.45 uur staan ze er weer in gezelschap van twee mannen. Zij breken in en verlaten de woning enige tijd later met een flinke buit, waaronder een laptop en diverse sieraden.



De politie heeft buurtonderzoek gehouden en intern de camerabeelden gedeeld, maar tot op heden is er nog geen herkenning van de verdachten.