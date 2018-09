Gewelddadige straatroof

Omschrijving

In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 augustus gaat het 24-jarige slachtoffer na een bezoek aan een vriendin met de trein richting huis. Ze stapt rond 01.20 uur uit bij station Holendrecht. Na een stukje wandelen, steekt ze een basketbalveldje ter hoogte van de Tongerenstraat over. Er komt een man haar tegemoet en zodra hij haar gepasseerd is, pakt hij de vrouw bij haar arm vast. Hij wil weten wat er in haar tas zit. De vrouw duwt de man weg, maar dan wordt hij zeer gewelddadig. Hij pakt een mes en steekt de jonge vrouw meerdere keren. Met haar tas gaat hij er vervolgens vandoor en hij laat de vrouw hulpeloos achter.

De vrouw is zwaargewond en het lukt haar gelukkig nog om de dichtstbijzijnde woningen te bereiken. Een gealarmeerde buurtbewoner schakelt direct de hulpdiensten in. Het slachtoffer wordt vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar geconstateerd wordt dat zij levensgevaarlijke verwondingen heeft opgelopen. Inmiddels is de vrouw buiten levensgevaar en is zij herstellende van haar verwondingen.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en komt daarom graag in contact met mensen die getuige zijn geweest of die de mogelijke verdachte die nacht hebben gezien in de omgeving van de Tongerenstraat. Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Donkergetinte man

Tussen de 20 en 30 jaar oud

Hij is lang: ongeveer 2 meter

Hij heeft wat gelig oogwit

Het viel de vrouw op dat hij een grote neus heeft

En een langwerpig, ingevallen gezicht, maar niet ongezond ingevallen

Hij was in het donker gekleed, met een zwarte pet, een zwarte wat langere jas, een donkere spijkerbroek met witte vlekken

En witte sneakers

Het rechercheteam heeft dinsdagochtend 4 september een 31-jarige man aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de straatroof. Het staat echter nog niet vast of de verdachte ook de man is die de vrouw heeft neergestoken. Daarom is het belangrijk voor de recherche om in contact te komen met getuigen. Indien mensen beschikken over camerabeelden in de omgeving of dashcambeelden, dan hoort de recherche dat ook bijzonder graag. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem kan dat via 0800-7000. Informatie kan ook worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier.