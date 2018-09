Diefstal van rugtas uit ziekenhuis Leyweg

Op donderdagavond 28 juni werd er uit een personeelsruimte in het ziekenhuis aan de Leyweg een rugzak weggenomen. De politie is op zoek naar de dader die vastgelegd is op de camerabeelden.

Omschrijving

Op de beelden is te zien hoe de man de lift uitloopt. De man is vlakbij de personeelsruimte druk aan het bellen en heeft op dat moment geen rugtas bij zich. De man is even niet zichtbaar op de beelden, maar verschijnt kort daarna weer in beeld met een rugzak.