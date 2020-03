Cold case mevrouw Van den Bergen - Groenewold

Op 20 april 1991 wordt in haar woning aan de Wenckebachstraat in Den Haag het lichaam aangetroffen van de 81-jarige mevrouw Van den Bergen - Groenewold.

Mevrouw wordt dood vastgebonden in haar woning aangetroffen. Haar woning blijkt overhoop te zijn gehaald. Er wordt een uitgebreide reconstructrie van deze zaak getoond in het regionale opsporingsprogramma Team West en in het landelijk opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.