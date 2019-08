Man (29) ernstig mishandeld na Trekkertrek-festival

Na een gezellige avond uit werd een 29-jarige man ernstig mishandeld vlakbij het Trekkertrek-festival in Oud-Vossemeer. De politie is op zoek naar drie mannen die hem die zondagnacht 11 mei hebben aangevallen. Het festival was te bereiken via het Klaverveld, waar rond 01.00 uur de mishandeling heeft plaatsgevonden. Aangezien dit een plek is waar iedere festivalbezoeker langs moest lopen, hoopt de politie dat getuigen zich melden.

Omschrijving

Opstootje bij uitgang

Vlak voor de mishandeling ontstond er bij de uitgang een ruzie tussen het slachtoffer zijn huidige vriendin en ex-vriendin. Het is onduidelijk of dit conflict iets te maken heeft met de latere mishandeling.

Dader met kapotte bril

Vermoedelijk zijn alle drie de daders tussen de 25 en 30 jaar oud. Eén van de mannen had kort, blond haar, een smal postuur en droeg een zwarte bril met een groot montuur. Mogelijk is deze bril bij de mishandeling beschadigd geraakt en heeft de man sinds mei een nieuwe bril of had hij na die avond een verwonding in het gezicht. Daarnaast droeg deze man donkere werkschoenen, waarmee hij het slachtoffer tegen het hoofd heeft geschopt.

Van de andere twee weet de politie in ieder geval dat een van hen bruin haar met krullen heeft.

Dader had informatie over slachtoffer

Tijdens de mishandeling werd er persoonlijke informatie tegen het slachtoffer geroepen, onder andere dat hij kanker heeft gehad. Vermoedelijk hebben de daders dit vernomen via bekenden. Heeft u een vermoeden wie de daders kunnen zijn? Neem contact op met de politie.

Beeldmateriaal

De politie is dringend op zoek naar informatie of beeldmateriaal rondom de mishandeling. Was u die avond getuige of heeft u beeldmateriaal van de mishandeling? Het is belangrijk dat u deze informatie met het team deelt, desnoods anoniem via 0800 - 7000.