Politiepaard bekogeld en ME'er mishandeld door 'tegendemonstranten' Pegida

Oproep aan deze twee relschoppende 'tegendemonstranten' van Pegida. Laatste kans! Meld jezelf deze week nog, anders kom je in de Bureau Brabant uitzending op 2 september en een week later in Opsporing Verzocht.

Omschrijving

Op zondag 26 mei 2019 werd er door Pegida een demonstratie door Eindhoven gehouden waar ernstige ongeregeldheden hebben plaats gevonden. We hebben reeds 17 personen aangehouden. We zijn nog op zoek naar de identiteit van negen relschoppers, maar met name naar deze twee. Ze hebben geweld gebruikt tegen de politie: De man links in beeld heeft onder andere een ME'er geschopt, de man rechts bekogelde een politiepaard met bakstenen.

De beelden van de andere zeven relschoppers die we nog zoeken, zijn hier te vinden. Herken je één of meer personen, bel dan met 0800-6070 of tip anoniem op 0800-7000.