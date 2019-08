Diefstal diamanten

Op zaterdag 29 december 2018 worden bij een juwelier op de Stadsweide in Roermond waardevolle diamanten gestolen. Vier mannen plegen deze diefstal in georganiseerd verband.

Op de betreffende zaterdagmiddag wordt door dit viertal diamanten ter waarde van 180.000 euro gestolen. Om deze zaak op te lossen geven we bewakingsbeelden van de verdachten vrij en vragen we uw hulp in het onderzoek! Te zien is hoe de verdachten op een dusdanige manier samenwerken dat de diefstal onopgemerkt verloopt.

Vragen

Heeft u meer informatie over de diefstal?

Herkent u een of meerdere verdachten?

Neem contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Daarnaast is het ook mogelijk informatie te delen via onderstaand tipformulier.